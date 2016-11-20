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В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой, - сообщает пресс-служба «Ростелекома».

«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — говорит генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте – центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

«Ростелеком» также предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для геймеров. Благодаря чему интернет-пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в интернет, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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