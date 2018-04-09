"Подбили" на четвертой полосе (видео)

Видео традиционного для владивостокской развязки на "Инструментальном заводе" ДТП поступило в адрес WhatsApp "Вести:Приморье". На кадрах видно, как белый внедорожник, пользуясь преимуществом автомобиля, находящегося на кольце, уверенно пересекает три встречные полосы движения и попадает под перпендикулярный удар черного "паркетника" на последней четвертой полосе движения.

Автор видео указывает, что авария произошла утром 9 апреля. Автомобили получили незначительные механчиеские повреждения люди в автопроисшествии не пострадали, но замедленное движение в том районе из-за перекрытой проезжей части сохранялось несколько часов..

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 8 Апр 2018 в 7:57 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]