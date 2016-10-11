Южнокорейская компания T'way Air запустила регулярный авиарейс в Приморье

Тэгу - Владивосток - Тэгу - новый авиарейс для удобства горожан. Выполняет его южнокорейская компания T'way Air. Её глава лично прилетел на презентацию нового направления. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока растёт рекордными темпами. Сегодня маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полёты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. А уже этим летом к нам готовятся прийти ещё два зарубежных перевозчика. Все подробности - в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» на канале «Россия-1» в 18.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]