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Южнокорейская компания T'way Air запустила регулярный авиарейс в Приморье

Тэгу - Владивосток - Тэгу - новый авиарейс для удобства горожан. Выполняет его южнокорейская компания T'way Air. Её глава лично прилетел на презентацию нового направления. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока растёт рекордными темпами. Сегодня маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полёты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. А уже этим летом к нам готовятся прийти ещё два зарубежных перевозчика. Все подробности - в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» на канале «Россия-1» в 18.40.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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