Анонс на 10 апреля

10 апреля во Владивостоке в 14.00 на базе спортивного комплекса по адресу: ул. Володарского, 3а пройдут бесплатные занятия адаптивной гимнастикой для пенсионеров.

10 апреля — Международный день движения сопротивления.

10 апреля — День братьев и сестер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]