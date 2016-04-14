Анонс на 10 апреля
10 апреля во Владивостоке в 14.00 на базе спортивного комплекса по адресу: ул. Володарского, 3а пройдут бесплатные занятия адаптивной гимнастикой для пенсионеров.
10 апреля — Международный день движения сопротивления.
10 апреля — День братьев и сестер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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