Приморец утонул в реке в собственной машине

Приморец погиб на реке в селе Лебединое, не справившись с упарлением своим авто. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 33-летний водитель внедорожника «Ниссан Сафари», двигаясь задним ходом по правому берегу реки Спассовка, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием в воду.

Мужчина не смог выбраться из затопленного салона автомобиля и погиб.

На момент происшествия водительский стаж погибшего составил 14 лет.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]