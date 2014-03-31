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Приморец утонул в реке в собственной машине

Приморец утонул в реке в собственной машине

Фото: УМВД по ПК

Приморец погиб на реке в селе Лебединое, не справившись с упарлением своим авто. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 33-летний водитель внедорожника «Ниссан Сафари», двигаясь задним ходом по правому берегу реки Спассовка, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием в воду.

Мужчина не смог выбраться из затопленного салона автомобиля и погиб.

На момент происшествия водительский стаж погибшего составил 14 лет.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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