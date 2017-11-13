С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности почти 3 тыс. нетрезвых приморских водителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1626 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1331 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. За нарушение, предусматривающее в качестве наказания для любителей «пьяной» езды административный арест, на сегодняшний день вынесено 354 постановления об административном аресте. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю в регионе выявлено 305 нетрезвых водителей, в трех случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых 5 - получили травмы различной степени тяжести. Автоаварии произошли в городах Лесозаводск, Владивосток и Уссурийск.

Так, 5 апреля в Лесозаводске пьяный водитель микрогрузовика в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на 55-летнюю женщину. В результате удара пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель также получил травмы – после наезда на пешехода его транспортное средство продолжило движение и врезалось в опору линии электропередач. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение с травмами головы и голени. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]