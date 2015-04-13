В Приморье введен особый противопожарный режим
В понедельник, 9 апреля, в Приморье объявлены особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, сообщает «Вести: Приморье». На части территории края в понедельник уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. В западных районах этот класс ниже, так как здесь выпал снег, сообщают специалисты Примгидромета.
В администрации раскритиковали работу по профилактике пожаров, которую вели главы муниципалитетов. Так, главе Кавалеровского района, где 28 марта из-за сильного пожара сгорели жилые дома, было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения. Глава Кавалеровского района признался, что фактически у этих сельхозземель отсутствуют собственники.
В крае будут оперативно созданы спецкомиссии, которые в ближайшие дни посетят районы с проверкой соблюдения законодательства по охране лесов от пожаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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