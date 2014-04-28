Приморский краевой суд объявил перерыв в обсуждении вердикта по делу банды «кировской банды»

Присяжные вынесут вердикт по делу так называемый «кировской банды», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, не ранее следующего дня, в обсуждении объявлен перерыв до утра вторника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Присяжные попросили у судьи разъяснения по поводу одного из пунктов вопросного листа.

«Я не могу дать разъяснений, этот вопрос находится в вашей компетенции», - ответил судья.

Присяжные попросили перерыв до 9.00 10 апреля.

Как сообщалось, присяжные по делу в понедельник удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта.

Председательствующий в процессе судья передал присяжным согласованный сторонами вопросный лист, который включает 20 вопросов.

Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]