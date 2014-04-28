Приморский краевой суд объявил перерыв в обсуждении вердикта по делу банды «кировской банды»
Присяжные вынесут вердикт по делу так называемый «кировской банды», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, не ранее следующего дня, в обсуждении объявлен перерыв до утра вторника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Присяжные попросили у судьи разъяснения по поводу одного из пунктов вопросного листа.
«Я не могу дать разъяснений, этот вопрос находится в вашей компетенции», - ответил судья.
Присяжные попросили перерыв до 9.00 10 апреля.
Как сообщалось, присяжные по делу в понедельник удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта.
Председательствующий в процессе судья передал присяжным согласованный сторонами вопросный лист, который включает 20 вопросов.
Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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