Граждане Южной Кореи стали чаще бывать в Приморье

За три месяца край принял более 111 тысяч зарубежных путешественников. Самый большой прирост на азиатских направлениях второй год подряд показывает Республика Корея.

В Приморском крае подведены итоги посещаемости региона иностранными гостями в первом квартале 2018 года. За три месяца край принял более 111 тысяч зарубежных путешественников, при этом самую яркую динамику роста на стратегических направлениях снова продемонстрировал турпоток из Республики Корея.

Как выяснили «Вести: Приморье», с января по март этого года в регион въехали 111464 зарубежных путешественника. Наиболее привлекательным край по традиции оказался для китайцев – из этой страны мы приняли почти 68 тысяч человек. Однако самый большой прирост на азиатских направлениях снова показала Республика Корея.

Продолжил расти и турпоток из Японии. В прошлом году край привлек на свою территорию рекордное количество путешественников из этой страны, в 2018 году интерес сохранился – регион посетили почти 1,9 тысяч жителей Страны восходящего солнца. Показатель вырос более чем в полтора раза по отношению к первому кварталу прошлого года. Также заметно увеличилось количество гостей из Индии, Индонезии, Малайзии.

Стоит отметить, что увеличивается популярность края и среди европейских путешественников. В частности, в этом году небывалый интерес к региону проявили жители Германии. Если в первом квартале 2017 года в крае побывал 51 путешественник из этой страны, то с января по март 2018 года с достопримечательностями региона познакомились 587 немецких граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]