Заирбек Юсупов покинул ХК "Адмирал" (Владивосток)

Руководитель продолжит поддерживать клуб в качестве вице-президента по портовому дивизиону Транспортной группы FESCO. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал" (Владивосток).

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек ЮСУПОВ:

«Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению «Адмирала». Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба. Выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты топ-менджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков. В конечном итоге это позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые в нашем понимании тратились неправильно. Уже сегодня «Адмирал» готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне 2018/2019 лучше, чем в прошлом. Деньги на это в клубе есть и всегда были.

Все что сейчас нужно клубу - это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от Администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба Транспортная группа FESCO готова исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать «Адмирал» в полном объеме на новый сезон».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]