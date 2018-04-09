"Интересно, чем они топят?": горожане возмущены черным дымом из труб ТЭЦ-2

"Что случилось на ТЭЦ. Чернющий дым🤤 давно такого небыло," - видеоролик с такой подписью появился в соцсетях Владивостока. На кадрах, снятых вечером 9 апреля, видно, как из одной из труб крупнейшей теплоэлектростанций вертикально поднимаются клубы черного дыма. Люди, живущие в прямой видимости от"объекта", уверены, что такого загрязнения окружающей среды не было давно.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 9 Апр 2018 в 3:03 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]