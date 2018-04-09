"Интересно, чем они топят?": горожане возмущены черным дымом из труб ТЭЦ-2
"Что случилось на ТЭЦ. Чернющий дым🤤 давно такого небыло," - видеоролик с такой подписью появился в соцсетях Владивостока. На кадрах, снятых вечером 9 апреля, видно, как из одной из труб крупнейшей теплоэлектростанций вертикально поднимаются клубы черного дыма. Люди, живущие в прямой видимости от"объекта", уверены, что такого загрязнения окружающей среды не было давно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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