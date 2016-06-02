Жительницу Владивостока обманул мошенник из приморской "глубинки"

Жительница Владивостока на одном из интернет-сайтов нашла объявление о сдаче в аренду коттеджа в Чугуевском районе Приморья по выгодной цене.

Женщина позвонила по указанному телефону и пообщалась с мужчиной, который красочно описал дом и окрестности, а затем попросил перевести ему аванс, чтобы забронировать аренду.

Доверчивая горожанка согласилась на условия владельца коттеджа и перевела на указанный им счет более двадцати тысяч рублей. После этого незнакомец отключил телефон и удалил свое объявление.

Потерпевшая сообщила в полицию о случившемся и указала номер карточки, на которую она отправила деньги. По факту мошенничества стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]