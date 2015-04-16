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Синоптики назвали самое "гиблое место" во время предстоящего ливня

Синоптики назвали самое

В окрестностях поселка Волчанец Партизанского района Приморья за несколько часов выпадет 37 миллиметров осадков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт rp5.ru.

Ранее сообщалось, 10 апреля с районов Монголии на территорию Приморья выйдет влажный циклон. В этой связи в Приморье пройдут осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке края - Находка, Ольга, Преображение - до 30-45 мм осадков за сутки и более. Во Владивостоке - порядка 15-18 мм осадков. Это будут первые интенсивные осадки в виде дождя этой весной (см. карту погоды).

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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