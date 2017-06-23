Сегодня Находка меняется к лучшему. В 2017-м город-порт присоединился к приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Пилотными стали четыре дворовые территории. Сегодня на участие в проекте подали заявки около 30 на благоустройство.

Сегодня жители этого уютного дворика на улице Лермонтова чувствуют себя комфортно и не дышат пылью. В приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» он попал в 2017-м. В порядок приведена придомовая территория, уложен асфальт, установлены бордюры, скамейки и урны, смонтировано освещение.

Андрей Горелов, глава администрации Находкинского городского округа: «У нас на территории города порядочные подрядчики, которые могут выполнять эту ремонтную программу и сдавать объекты в срок».

Как отмечают в администрации города, это позволило приобрести опыт и уже в этом году подано порядка 30 заявок на благоустройство дворовых территорий, а также на ремонт трех скверов. К 100-летию погранвойск подарком и знаком признания заслуг в деле охраны государственной границы станет новый сквер на улице Лермонтова. Преобразится одна из старейших улиц Находки — Ленинская. Обустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и сквер в Южном микрорайоне. Здесь же появится площадка для активного отдыха со спортивными и игровыми конструкциями.

Андрей Горелов, глава администрации Находкинского городского округа: «Благоустройство этих территорий позволит жителям Находки пользоваться этой инфраструктурой. В рамках проектов мы разработали и территории, где будут различные спортивные тренажеры — уличные. Это и детские площадки, и зоны для отдыха, где будут размещены лавочки, освещение. Будет сделано озеленение».

Жители Находки сами выбрали, какие именно скверы и парки будут приведены в порядок в первую очередь. Сегодня город-порт участвует в 11 краевых и государственных программах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]