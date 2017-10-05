Тарасенко послал Костенко с силовиками проверить работу приморских глав администраций (видео)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил подать в отставку главе Кавалеровского района Сергею Гаврикову (на фото). Такое решение глава региона озвучил 9 апреля в ходе селекторного совещания по пожароопасной обстановке в крае. Причиной этому послужило происшествие 28 марта, когда в результате лесного пожара без крова осталось 13 жителей села Зеркальное Кавалеровского района. По мнению прокуратуры, масштабное возгорание произошло из-за халатного отношения и бездействия местных властей.

Сейчас в регионе действует 5 лесных пожаров. В борьбе с огнем принимают участие 238 человек.

По итогам заседания Андрей Тарасенко подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории всего края, а также поручил своему заместителю Александру Костенко создать мобильные группы для проверки муниципалитетов к готовности противостоять пожарам.

Андрей Тарасенко,временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: "Давайте, Александр Иванович (обращаясь к первому вице-губернатору Приморья Костенко- прим.ред ), создавайте группы, делайте распоряжение, я подпишу, включайте по согласованию силовиков, и давайте посмотрим, как идет работа у глав. Сделаем такую вот выборочную проверку."

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]