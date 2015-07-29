Четверо жителей Находки получили сроки за кражу алкоголя и шоколада

В Находке суд вынес приговор по делу о хищениях с витрин магазинов алкоголя и шоколада. Четверо местных жителей признаны виновными в совершении краж (ст. 158 УК РФ). Один из них, кроме этого, осужден за грабеж (ст. 161 УК РФ).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, мужчины промышляли кражами с июля по сентябрь 2017 г. в сети магазинов «Винлаб» и «Реми». Злоумышленники незаметно забирали с витрины шоколад или алкогольные напитки и прятали товар в сумки. После этого они скрывались с места преступления. Общий ущерб составил порядка 16 тыс. рублей.

Кроме этого, один из фигурантов также признан виновным в грабеже. Так, в очередной раз, когда он спрятал алкоголь и собирался сбежать с похищенным, его действия пытался пресечь сотрудник магазина. Несмотря на это, мужчина сбежал с места преступления с похищенным алкоголем.

В зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил трем фигурантам, признанным виновными только в краже, от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Их соучастнику, который помимо тайных хищений осужден за грабеж, с учетом рецидива преступлений, назначено 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]