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Владелец крупнейшего порта Приморья потерял за один день $534 млн.

Владелец крупнейшего порта Приморья потерял за один день $534 млн.

Фото: Абрамович во Владивостоке, vlc.ru

Владелец Находкинского морского торгового порта Роман Абрамович из-за обвала российского фондового рынка 9 апреля потерял около 534 миллионов долларов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК. При этом сам бизнесмен под санкции американского Минфина не попал.

Как сообщает издание, совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка — на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС — почти на 11%.

Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на деловую газету "Золотой Рог", сообщали, что Evraz нашел покупателя на Находкинский морской торговый порт – актив за $354,4 млн выкупит кипрская Lanebrook Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Роман АБРАМОВИЧ. По сведениям "ЗР", сделка по продаже 100% акций АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) будет закрыта 15 июня 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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