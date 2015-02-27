В Арсеньеве приостановлена работа частного детского сада
Судебными приставами-исполнителями Арсеньевского городского округа приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя К., специализирующегося на уходе и присмотре за детьми без обеспечения проживания в детской группе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Арсеньевский отдел Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» провел проверку по расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний в детской группе. В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, обнаружены бактерии группы кишечной палочки на посуде, детских игрушках, детской мебели.
Учитывая допущенные нарушения, деятельность индивидуального предпринимателя решением суда была приостановлена на 30 суток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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