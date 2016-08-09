Вертолеты морской авиации ТОФ выследили подводную лодку условного противника в Японском море
Экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого провели тренировки по поиску и слежению подводной лодки условного противника.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток", вертолеты морской авиации провели тренировки над акваторией Японского моря согласно плану боевой подготовки. Два вертолета Ка-27 в противолодочном варианте отработали задачи по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением гидроакустических средств. Для поражения "субмарины" условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.
Параллельно экипажи еще двух вертолетов Ка-27ПС совершили операцию по поиску и спасению на море. В заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде, и тренировались при транспортировке на борту вертолета оказывать первую помощь пострадавшему.
На текущей неделе экипажи вертолетов проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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