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Вертолеты морской авиации ТОФ выследили подводную лодку условного противника в Японском море

Вертолеты морской авиации ТОФ выследили подводную лодку условного противника в Японском море

Фото: komotoz.ru

Экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого провели тренировки по поиску и слежению подводной лодки условного противника.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток", вертолеты морской авиации провели тренировки над акваторией Японского моря согласно плану боевой подготовки. Два вертолета Ка-27 в противолодочном варианте отработали задачи по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением гидроакустических средств. Для поражения "субмарины" условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.

Параллельно экипажи еще двух вертолетов Ка-27ПС совершили операцию по поиску и спасению на море. В заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде, и тренировались при транспортировке на борту вертолета оказывать первую помощь пострадавшему.

На текущей неделе экипажи вертолетов проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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