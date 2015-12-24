"Вести: Приморье": Во Владивостоке школьники разрабатывают приложения для виртуальных занятий

Можно ли подержать электроны в руке? И чем заменить обычный учебник? Во Владивостоке школьники разрабатывают приложения для виртуальных занятий. Финал Всероссийской олимпиады сегодня проходит на Русском острове. Как выглядит дополненная реальность? Кто такие виртуальщики? Об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 10 апреля, в 15.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]