В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Приморский краевой театр кукол приехали артисты из «Тридевятого царства» — забайкальского государственного театра кукол. В свою очередь труппа нашего театра отправилась давать представления в Читу.

Фрагмент репетиции спектакля «Ты, я и кукольник». Его привезли из Читы в рамках обменных гастролей с Приморским краевым театром кукол. Труппа театра «Тридевятое царство» приехала во Владивосток почти в полном составе. Привезли они не только классические перчаточные куклы, но и планшетные. Актер управляет ими с помощью «водилок», которые находятся в голове и туловище.

Александр Мусиенко, художественный руководитель забайкальского государственного театра кукол: «Тут определенные «курки». Скажем, вот этот «курок» отвечает за то, что бы открывалась пасть. Но, скажем, какое-то удивление либо там что-то... злость еще, непонятно, он может сделать вот такую вещь».

При выборе спектаклей оба театра рассматривали передвижные представления, с которыми они уже ездили на гастроли. Но все же для Приморья сделали исключение и привезли визитную карточку «Тридевятого царства» — спектакль «Гадкий утенок». В нем задействовано сразу много актеров и работают они с планшетными куклами.

Александр Поветкин, главный режиссер Забайкальского государственного театра кукол: «Данный спектакль у нас работается в пространстве, которое в театре кукол называется «черный кабинет». То есть несмотря на то, что мы вот так вот откровенно кукол водим, актеров практически не видно, потому что мы одеты в специальную черную одежду».

Всего читинский театр даст еще два представления. В свою очередь приморская труппа с гастролями находится в Забайкалье и выступает с тремя спектаклями. Такой обмен — важное событие для театров, ведь позволить гастрольные поездки за свой счет могут не многие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]