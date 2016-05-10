Владивостокский автоподставщик замечен на новой машине
Владивостокский автоподставщик, примелькавшийся пользователям соцсетей и водителям в городе, снова вышел на «тропу войны». Раньше, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, он ездил на «Ниссане Скайлайн», который был продан в Хабаровск. Сейчас автоподставщик передвигается по дорогам на «Ниссане Сима» и попадает в аварии на нем. Накануне на улице Русской он столкнулся с «Хондой Фит».
Как рассказывает хозяин хэчбека, он выезжал со второстепенной полосы, остановился, чтобы пропустить машины, и в него якобы специально врезался рулевой «Симы».
И снова хозяин «Симы» получит страховую выплату. Водителям стоит быть внимательными: если выезжаете со второстепенной и загораживаете один ряд в надежде, что вас пропустят, будьте начеку. Автоподставщикам это только и надо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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