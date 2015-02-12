В Приморье растет число пострадавших от «электронных» мошенников
Полиция рекомендует гостям и жителям края быть предельно внимательными при оформлении любых электронных документов, так как злоумышленники используют различные способы для хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путём обмана.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, мошенники находят разные способы обмана — теперь они орудуют и в сфере страхования: например, с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Обычно это происходит по такой схеме: злоумышленники размещают в интернете ссылки на мошеннические сайты. Такие сайты, как правило, являются «зеркальными». То есть по внешнему виду или названию адресной строки они выглядят практически идентичными с официальным сайтом компании. Переходя по ссылке на эти сайты, доверчивые граждане пытаются оформить ОСАГО и для этого вносят свои личные данные, а после переводят злоумышленникам деньги. Естественно, сам полис ОСАГО они не получают.
С начала 2017 года возбуждено более 40 уголовных дел по фактам мошеннических действий при оформлении электронных полисов ОСАГО.
Если Вы оказались жертвой такого мошенника, или Вам стали известны факты противоправных действий в сети Интернет, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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