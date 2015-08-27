Тигрицу, найденную раненной в Хабаровском крае, не повезут на лечение в Москву

Специалисты приморского центра «Амурский тигр» совместно с западными коллегами приняли решение не отправлять раненую тигрицу в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации, так как зверь не перенесет полет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Как рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев, для животного это огромный стресс, а ввести ее в состояние наркоза на все время полета не представляется возможным. Тигрица, очнувшись в самолете, может нанести себе увечья, которые при ее состоянии, окажутся смертельными.

Дальнейшее лечение пока будет проходить в центре «Амурский Тигр», где зверя начнут готовить к главной операции по восстановлению подвижности задних конечностей. Сейчас задача ветеринаров по возможности восстановить кость с помощью металлоконструкций. И если тигрица перенесет грядущие врачебные манипуляции, то восстанавливать подвижность лап в Приморье прилетят специалисты с запада страны.

Пока краснокнижное животное остается в крайне тяжелом состоянии, несмотря на то, что может самостоятельно есть и пить.

Напомним, раненную картечью тигрицу нашли в начале марта на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» на территории Хабаровского края. Полицейские продолжают поиски браконьера, который стрелял в животное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]