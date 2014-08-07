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В Приморье водитель погиб под колесами собственного грузовика

В Приморье водитель погиб под колесами собственного грузовика

Фото: УМВД по ПК

ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Ольга. На место автоаварии прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в районе дома №8 на улице Комсомольской 69-летний водитель автомобиля «Мицубиси Кантер» попал под колеса своего автомобиля: он вышел из машины, она покатилась назад и наехала на него. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Погибший ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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