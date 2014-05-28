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Суд выписал фантастический штраф организатору азартных игр во Владивостоке

Суд выписал фантастический штраф организатору азартных игр во Владивостоке

В Приморье суд удовлетворил требования прокурора о взыскании в доход государства почти 400 млн рублей с организатора незаконной игорной деятельности,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В 2016 г. Ленинским районным судом города Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Согласно приговору, вступившему в законную силу, фигурант в 2012 году организовал «игорный бизнес» с целью незаконного обогащения. Так, он законспирировал на территории края сеть игорных заведений под видом интернет-кафе.

Используя в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, он организовал прием денежных ставок и выдачу материальных призов с привлечением услуг операторов зала. 

В 2015 г. незаконная азартная деятельность пресечена правоохранительными органами. За период функционирования игорных заведений фигурант извлек доход почти в 400 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, с целью взыскания в пользу государства незаконно извлеченного дохода, полученного преступным путем, прокуратура Приморского края обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением к осужденному.

Ленинский районный суд города Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с гр-на Г. 394 млн 746 тыс. рублей.

Вопросы фактического исполнения судебного решения после вступления его в законную силу поставлены на контроль прокуратуры края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • серж / Сегодня, 17:35
    № 1  
     

    Зал интернет кафе на Добровольского 5а строение 2 в месяц приносит доход в размере 1 млн, полицейские про него знают но не закрывают, он там работает больше 5 лет, значит кому то платит за крышу или у полиции мозгов нету или они работать не хотят, лодыри одним словом

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