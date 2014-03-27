Туберкулез для Приморья — беда, но поправимая, считают местные фтизиатры. В крае продолжается месячник борьбы с опасными легочными заболеваниями. Хорольские медики с особой тщательностью подходят к профосмотрам и диспансеризации. Район входил в тройку лидеров по распространенности туберкулеза. Как дело обстоит сегодня?

Обследовать всех: здоровых — на предмет исключения, тех, кто находится в зоне риска, — чтобы смогли вовремя вылечить опасную стадию. Особое внимание — стоящим на учете. Более 17-ти тысяч жителей в Хорольском районе. Так что работы у молодого фтизиатра Владимира Лавренюка и участковой медсестры Юлии Моисеевой предостаточно. Два года назад ситуация по туберкулезу была здесь критической.

Владимир Лавренюк, участковый фтизиатр Хорольской ЦРБ: «Обследовали полностью, и у нас очень были хорошие показатели, через два года Хорольский район даже не входит в пятерку лидеров по заболеваемости ТБЦ. Главное здесь — диспансерное наблюдение».

Качественное лечение — не просто технологии, но вышколенный профессиональный медперсонал. В центральной районной больнице, где ведет прием и фтизиатр, готовы принять еще 10 молодых специалистов. Если среди них окажется подмога Лавренюку, будет хорошо, говорит главный врач Иван Белевич.

Иван Белевич, главный врач Хорольской ЦРБ: «Сразу отмечу, что у нас работает врач-фтизиатр, это молодой врач, за последние шесть лет он единственный врач фтизиатр, который получил эту специальность, и вот (у нас он отработал два года), пришел к нам по программе «Земский доктор».

Наследников Роберта Коха среди будущих врачей заметно поубавилось. Как объясняют коллеги фтизиатры, современная молодежь не любит сложных путей. Но ведь то, что глубже, намного интереснее.

Юлия Моисеева, участковая медсестра фтизиатрического кабинета Хорольской ЦРБ: «Работать действительно интересно, а коллектив очень слаженный. У меня чудесный доктор. Мы делаем огромный объем работы и мы видим результат. Это самое главное в нашей работе».

Туберкулез остается проблемой не только из-за нехватки персонала. Многие люди считают себя абсолютно здоровыми и не обращаются к докторам из-за банального, как им кажется, кашля или хронической усталости... Тем временем палочка Коха освоилась настолько, что выработала иммунитет против самых современных лекарств. Надежда приструнить ее, конечно, есть. Ведь медицинская наука не стоит на месте. Но предупрежден, значит — защищен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]