По волнам памяти… В Музее города открылась выставка «Корабли и люди». Она рассказывает о самых значимых походах и сражениях флота его императорского величества, конца XIX — начала XX века. Примечательно, что при создании экспозиции музей Арсеньева тесно сотрудничал с Тихоокеанским флотом. Что из этого получилось?

Чемульпо, Цусима, Порт Артур… С этими событиями неразрывно связано имя Адмирала Макарова. Поэтому очень символично, что первая за долгое время «морская» выставка проходит именно здесь — в первом, старом корпусе музея Арсеньева. В его фондах хранятся фотографии, на которых запечатлено, как великий Степан Осипович в этих самых стенах помогает описывать экспонаты.

Виктор Шалай, директор Государственного музея им. Арсеньева: «Не знаю, что именно описывал адмирал Макаров, но то, что он работал в этих стенах нашим коллегой, это совершенно точно».

Трепетное отношение к традициям и памяти — то, что отличает русский флот на протяжении веков. Вот и эта выставка — результат плодотворного сотрудничества музейщиков и моряков-тихоокеанцев.

Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом: «То, что делают такие деятели культуры, как Виктор Шалай, — это стоит сотен бригад, танков и крейсеров…»

Впрочем, в музее города сейчас можно увидеть не только экспозицию о славных и не очень страницах военной истории России. В дальних залах обустроена квартира моряка-китобоя. Эту выставку помог сделать прославленный капитан дальнего плавания, китобой Виктор Щербатюк. В Антарктику он ходил 12 раз, суровый континент и сегодня, много лет спустя, снится ему почти каждую ночь.

Виктор Щербатюк, управляющий Фондом содействия созданию и сохранению памятников истории и культуры «Альбатрос»: «Снится, не просто Антарктика, а разные сюжеты из того времени, порой просыпаешься в поту…»

Так музей города отчасти стал первым морским музеем, которого так не хватало Владивостоку. Примечательно, что окунуться в морскую историю можно недалеко от главных флотских достопримечательностей — корабельной набережной и знаменитой С-56.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]