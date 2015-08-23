Анонс на 11 апреля

11 апреля в поселке Пограничный заместитель прокурора края Малюков Виктор Александрович проведет прием граждан, в том числе по вопросам в сфере оплаты труда. Прием состоится с 13.00 до 14.30 в помещении прокуратуры Пограничного района по адресу: поселок Пограничный, ул. Советская, д. 52. Предварительно записаться на прием желающие могут по телефону прокуратуры Приморского края 8(423) 240-62-04 или прокуратуры Пограничного района 8 (4245) 21-2-30.

11 апреля во Владивостоке в 12.30 в актовом зале Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского состоится открытая генеральная репетиция эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского при участии вокального квартета «О чем поют мужчины» в составе Александра Пстыги, Павла Хименкова, Дмитрия Сабитова и Дмитрия Горового. В концерте принимают участие Раиса Билим (вокал) и Илья Лушников (фортепьяно).

11 апреля во Владивостоке в 12.00 у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11) почтят память погибших узников фашистских концлагерей.

11 апреля во Владивостоке в 16.00 в Центре современной культуры «Хлебозавод» (ул. Семеновская, 9) пройдет пресс-показ выставочного проекта «Открытие, открытие». Для всех желающих выставка будет открыта с 12 апреля, когда центр современной культуры «Хлебозавод» заработает в полноценном формате.

11 апреля г. Санкт-Петербург. ФК «Зенит-2» Санкт-Петербург – ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 32 тур Фонбет-Первенства России по футболу среди мужских команд сезона 2017-18 гг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]