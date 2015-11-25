Китайская корпорация выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайский Центр планирования и исследований Шёлкового пути договорились о стратегическом сотрудничестве с China Communications Construction Corporation (СССС, КНР) при реализации проекта строительства Центра международного сотрудничества (ЦМС) – Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на о.Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано на полях Азиатского экономического форума в Боао, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Во Владивостоке будет создан современный многофункциональный кластер, включающий конгрессно-выставочный центр с гостиничной инфраструктурой, научно-исследовательский и лечебный центр, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, международный деловой центр, жилье и гостиницы, туристическую и рекреационную зоны. Площадь застройки — 522 га. Суммарная площадь планируемых объектов недвижимости – более 1,7 млн кв. м. Общий бюджет проекта оценивается в сумму более 140 млрд рублей, из которых значительную часть могут составить международные инвестиции.

«Мы рассчитываем, что Центр международного сотрудничества — Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций станет пилотным проектом новой комплексной международной программы в сфере здравоохранения и практическим шагом реализации взаимовыгодных инициатив в рамках глобальной стратегии «Один пояс, один путь». Предпосылкой для общего успеха являются не только объединившиеся вокруг проекта сильные партнеры из Азии, но и уникальные конкурентные преимущества региона. В пределах двухчасового перелета проживает более 1 млрд человек. Приморский край характеризуется стабильным ростом турпотока, который по прогнозам к 2020 году достигнет 7 млн человек, чему будет также способствовать новый режим электронной визы», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]