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Автомобилистов Владивостока ждут рестрикции и не только- В.Веркеенко

Автомобилистов Владивостока ждут рестрикции и не только- В.Веркеенко

Центральную часть Владивостока ждут большие изменения в части организации дорожного движения и парковочных пространств. Появится несколько многоярусных парковок, а также платные парковочные зоны вдоль дорог, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.

«Мы планируем сделать в центре города, что справедливо, платные парковки вдоль дорог. Но мы пойдём не только путем рестрикций*, а будем предлагать альтернативы. Я также, как и все жители, хочу видеть город благоустроенным и без пробок», – цитирует сайт мэра Владивостока Виталия Веркеенко.

В планах администрации Владивостока – борьба с нелегальным парковочным бизнесом, а также строительство в спальных районах парковок.

«Если управляющие компании вместе с жителями организуют бесплатную парковку – замечательно. Если нет, то мы построим муниципальные либо предложим коммерческим компаниям возвести многоуровневые или плоскостные благоустроенные парковки», – считает Виталий Веркеенко.

*- режим ограничения(й) вводимый государством.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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