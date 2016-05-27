Автомобилистов Владивостока ждут рестрикции и не только- В.Веркеенко
Центральную часть Владивостока ждут большие изменения в части организации дорожного движения и парковочных пространств. Появится несколько многоярусных парковок, а также платные парковочные зоны вдоль дорог, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.
«Мы планируем сделать в центре города, что справедливо, платные парковки вдоль дорог. Но мы пойдём не только путем рестрикций*, а будем предлагать альтернативы. Я также, как и все жители, хочу видеть город благоустроенным и без пробок», – цитирует сайт мэра Владивостока Виталия Веркеенко.
В планах администрации Владивостока – борьба с нелегальным парковочным бизнесом, а также строительство в спальных районах парковок.
«Если управляющие компании вместе с жителями организуют бесплатную парковку – замечательно. Если нет, то мы построим муниципальные либо предложим коммерческим компаниям возвести многоуровневые или плоскостные благоустроенные парковки», – считает Виталий Веркеенко.
*- режим ограничения(й) вводимый государством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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