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Адвокаты «кировской банды» недовольны обвинительным вердиктом присяжных

Адвокаты «кировской банды» недовольны обвинительным вердиктом присяжных

Фото: Коммерсант

Представители защиты «кировской банды», которым во вторник присяжные вынесли обвинительный вердикт, намерены обжаловать это решение.

«Я недоволен вердиктом, буду обжаловать», - сообщил журналистам адвокат осужденного Владимира Илютикова.

«В понедельник стороны соберутся для обсуждения вердикта, будет постановлен приговор. В дальнейшем примем решение, подавать ли апелляционную жалобу», - сказала адвокат Алексея Никитина.

Она не стала комментировать вынесенный вердикт, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Напомним, присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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