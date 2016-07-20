Адвокаты «кировской банды» недовольны обвинительным вердиктом присяжных
Представители защиты «кировской банды», которым во вторник присяжные вынесли обвинительный вердикт, намерены обжаловать это решение.
«Я недоволен вердиктом, буду обжаловать», - сообщил журналистам адвокат осужденного Владимира Илютикова.
«В понедельник стороны соберутся для обсуждения вердикта, будет постановлен приговор. В дальнейшем примем решение, подавать ли апелляционную жалобу», - сказала адвокат Алексея Никитина.
Она не стала комментировать вынесенный вердикт, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Напомним, присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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