Подготовка к сезону фонтанов началась в Уссурийске
В Уссурийском городском округе стартовала плановая подготовка к запуску фонтанных комплексов. 10 апреля подрядная организация, ответственная за подготовку, обслуживание и содержание фонтанов, приступила к работе. Уже снята крыша одного из фонтанов на центральной площади. В ближайшее время специалисты расконсервируют все фонтанные объекты, проверят насосные системы и отмоют чаши.
В Уссурийске фонтаны заработают 1 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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