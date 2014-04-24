Подготовка к сезону фонтанов началась в Уссурийске

В Уссурийском городском округе стартовала плановая подготовка к запуску фонтанных комплексов. 10 апреля подрядная организация, ответственная за подготовку, обслуживание и содержание фонтанов, приступила к работе. Уже снята крыша одного из фонтанов на центральной площади. В ближайшее время специалисты расконсервируют все фонтанные объекты, проверят насосные системы и отмоют чаши.

В Уссурийске фонтаны заработают 1 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]