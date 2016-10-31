Две тонны трепанга и дериватов нелегально пытались вывезти из Приморского края в Китай. Оперативники обнаружили контрабанду в грузовом поезде. Содержимое тайника направили на экспертизу. Ведутся поиски организаторов контрабанды. Теперь экспертам предстоит определить точную сумму ущерба. Такую работу вот уже 25 лет проводит экспертно-криминалистическая лаборатория дальневосточной таможни. Как это происходит?

Рога оленей, части амурского тигра, лапы медведей, сушеная кровь — здесь можно проводить урок биологии. На границе с Китаем таможенники регулярно задерживают десятки тонн дериватов. Все это пользуется популярностью в восточной медицине, поэтому контрабандисты буквально разоряют лесные богатства Приморья.

Дмитрий Капустин, главный государственный таможенный инспектор отдела экспертизы пищевых товаров ЭКС г. Владивостока: «Кроме тигра, существует много других охраняемых представителей флоры и фауны: окунь ауха, корни женьшеня, гриб трутовик лакированный, что-то там съедобная, достаточно велико количество».

Впрочем, и в Россию ввозят незаконные товары. Один из популярных — китайская водка. Контрабандисты маскируют ее под питьевую воду, фасуют в пластиковые бутылки. Но запах такой «минералки» сразу выдает состав жидкости.

Ольга Романова, старший государственный таможенный инспектор отделения экспертизы товаров органического происхождения ЭКС г. Владивостока: «Содержание токсичных примесей превышает все наши ГОСТы и СанПиНы на водку, и такая продукция может быть вредна».

Выявить и определить вредные вещества из общего состава продукта помогают хроматографы. Часто опасные элементы встречают в медицинских препаратах. То, что в открытом доступе продается в аптеках Китая, в России может стать материалом уголовного дела.

Наталья Долгова, начальник отделения экспертизы товаров органического происхождения ЭКС г. Владивостока: «Противопростудные чаще всего препараты, БАДы для похудения, очень известные для всех, они содержат сибутрамин. Он входит в список сильнодействующих веществ и на территории РФ его контролируют».

Гораздо реже в криминалистическую лабораторию попадают объекты культурной ценности. Эти железные наконечники для стрел XII века изъяли у гражданина Китая в аэропорту. В другом кабинете проверяют подлинность янтаря. До недавнего времени такая лаборатория была только в Калининграде. Задача экспертов — остановить контрабанду особенно охраняемого ресурса через дальневосточную границу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]