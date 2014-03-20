В городах Приморья началась весенняя уборка

Цель традиционного двухмесячника - уборка городских улиц, парков, дворов от скопившегося за зиму мусора. Например, в Находке в первые дни благоустроительных работ вывезли 60 кубометров мусора, сообщает "Вести: Приморье".

Для участия в мероприятиях по уборке города приглашаются коллективы предприятий и организаций, предприниматели, жители частного сектора и многоквартирных домов, представители общественных организаций, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих обществ.

Кроме уборки дворов, улиц, мест массового отдыха, будут выполнены работы по санитарной очистке территорий городских кладбищ, санитарная обрезка деревьев и кустарников, в том числе под линиями электропередач, посадка деревьев.

Так, в Арсеньеве, 14 и 28 апреля пройдут общегородские субботники. А 26 мая все желающие - неравнодушные горожане примут участие в очистке берегов речки Дачной в рамках всероссийской акции «Вода России».

В Находке днями общегородских субботников определены 20, 21 апреля и 18 мая. В эти дни специализированное предприятие «Чистый город» будет бесплатно принимать на полигоне для утилизации мусор, собранный с городских территорий индивидуальными предпринимателями, трудовыми коллективами и общественными организациями.

В рамках двухмесячника по благоустройству управляющие компании обеспечат инвентарём и материалами жителей домов, готовых потрудиться для общего блага на территориях общественного пользования

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]