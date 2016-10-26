Рыбаки Приморья подвели итоги работы за 2017 год
По итогам прошлого года продолжается положительная динамика развития рыбохозяйственной отрасли Приморья – отгружено продукции на 50 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2016 году. Общий суммарный вылов водных биоресурсов в 2017 году составил более 762 тысяч тонн. Больше всего добыто минтая (498,1 тысяча тонн) и сельди (132,6 тысяч тонн). Прибрежный лов вели 109 предприятий. Кроме того, в 2017 году возобновлен промысел краба – выловлено 1,8 тысяч тонн. Объем инвестиций в береговую переработку рыбы вырос в 1,6 раза.
Сегодня в рыбохозяйственном комплексе Приморья работают 13,7 тысяч человек, 124 компании. Средняя зарплата в отрасли составляет 56,4 тысячи рублей, а по отдельному виду «рыболовство» – более 71 тысячи рублей. При этом средняя зарплата в Приморье сегодня – около 36 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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