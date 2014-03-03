Всего за час торгов: доллар дороже 63, евро перевалил за 78 рублей

Российская валюта второй день продолжает ощутимо падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:54 10 апреля курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля. При этом с утра обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

При этом Центральный банк России не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций и последовавшего за этим падения фондового и валютного рынков, заявила на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков. У ЦБ есть инструменты на случай рисков, пока применять их нет смысла», — сказала Набиуллина.

Накануне российская валюта сильно обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

В результате российский рынок акций ушел в пике, в лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов "РусАла".







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]