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Путин наградил специальной медалью отважного приморца (видео)

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Спасского района Приморского края Евгения Василькова. Указ о награждении отважного приморца опубликован на сайте правовой информации 9 апреля (см фото 1-3). Ранее в 2017 году Евгений Васильков уже был награжден руководством ГУ МЧС по Приморскому краю медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".

Этот случай не иначе как чудом врачи не называют. Евгений Васильков спас мальчика, который пробыл на дне озера 15 минут. "Вести:Приморье" рассказывали об этой резонансной истории в сюжете "Жителя Уссурийска Евгения Василькова наградят за спасение человека".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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