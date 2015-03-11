В этом году Приморский край отметит юбилей — 80 лет. Мы продолжаем рассказывать о жителях края, которые прославляют наш регион достижениями в труде, спорте, творчестве. Героем следующего репортажа станет художник-керамист Лариса Канаева.

Пять лет в училище, пять — в институте Лариса Канаева училась живописи и акварели. Но однажды декан факультета предложил студентам поучиться керамике.

Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Для меня вот, когда вот это объявление прозвучало, в слове «керамика» показалось какое-то волшебство».

Керамика заворожила ее. Неделю проводила за холстом и бумагой, в выходные осваивала глину.

То было время, когда в Приморье процветали керамический завод в Спасске, фарфоровые заводы в Артеме и Владивостоке. После института Канаева устроилась на владивостокский.

Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Фарфоровый завод создавался как производитель посуды, и нам давался один творческий день, когда мы могли делать все, что мы хотели».

Свою первую кружку она расписывала месяца три — пока приловчилась к особым кисточкам и краскам для фарфора. На худсовете кружку не приняли. Но случайно изделие попало в коробку, которую отправляли в Москву. Там высокая комиссия утверждала образцы для производства на поток.

Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Она сверху лежала, и я ее подаю. Ничего не могу понять — они все стали и аплодируют».

Это было признание. Во Владивостоке изделия Ларисы Канаевой стали расходиться под девизом «Традиции и новаторство». Она нашла свой путь, свои приемы в керамике, фарфоре. От одного академика услышала: «С фаянсом так никто не работает!» Ее тарелки и вазы, расписанные русскими пейзажами, всегда украшают рождественские вернисажи.

Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Во-первых, когда едешь по России – я любила на поезде ездить, — видно бескрайние просторы снежные. «Снега России» – у меня выставка была».

В ее биографии две персональных и несчетное количество коллективных выставок. Шедевры приморской художницы разлетелись не только по городам родины, но и в Китай, Японию, Италию, США. Однажды подарила фарфоровый перстень жене американского посла. А ее ажурные вазы из фарфора — будто сокровища из сказки!

- Здесь нужно выбрать момент, потому что она вся живая, когда она начинает подсыхать.

- Резьба по фарфору?

- Да, вон у меня там много всяких приспособлений, ножички всякие.

Она обожает лепить народную игрушку и сама шьет себе одежду. Русские традиции продолжает даже в своей фирменной лоскутной жилетке. Несмотря на возраст, освоила компьютер, чтобы побывать во всех музеях мира. Недавно из Литвы ей прислали новую печь — заготовки в мастерской ждут обжига и новых красок Ларисы Канаевой.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]