«Приморью — 80! Наша история»: Фарфор Ларисы Канаевой. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
В этом году Приморский край отметит юбилей — 80 лет. Мы продолжаем рассказывать о жителях края, которые прославляют наш регион достижениями в труде, спорте, творчестве. Героем следующего репортажа станет художник-керамист Лариса Канаева.
Пять лет в училище, пять — в институте Лариса Канаева училась живописи и акварели. Но однажды декан факультета предложил студентам поучиться керамике.
Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Для меня вот, когда вот это объявление прозвучало, в слове «керамика» показалось какое-то волшебство».
Керамика заворожила ее. Неделю проводила за холстом и бумагой, в выходные осваивала глину.
То было время, когда в Приморье процветали керамический завод в Спасске, фарфоровые заводы в Артеме и Владивостоке. После института Канаева устроилась на владивостокский.
Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Фарфоровый завод создавался как производитель посуды, и нам давался один творческий день, когда мы могли делать все, что мы хотели».
Свою первую кружку она расписывала месяца три — пока приловчилась к особым кисточкам и краскам для фарфора. На худсовете кружку не приняли. Но случайно изделие попало в коробку, которую отправляли в Москву. Там высокая комиссия утверждала образцы для производства на поток.
Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Она сверху лежала, и я ее подаю. Ничего не могу понять — они все стали и аплодируют».
Это было признание. Во Владивостоке изделия Ларисы Канаевой стали расходиться под девизом «Традиции и новаторство». Она нашла свой путь, свои приемы в керамике, фарфоре. От одного академика услышала: «С фаянсом так никто не работает!» Ее тарелки и вазы, расписанные русскими пейзажами, всегда украшают рождественские вернисажи.
Лариса Канаева, член Союза художников РФ: «Во-первых, когда едешь по России – я любила на поезде ездить, — видно бескрайние просторы снежные. «Снега России» – у меня выставка была».
В ее биографии две персональных и несчетное количество коллективных выставок. Шедевры приморской художницы разлетелись не только по городам родины, но и в Китай, Японию, Италию, США. Однажды подарила фарфоровый перстень жене американского посла. А ее ажурные вазы из фарфора — будто сокровища из сказки!
- Здесь нужно выбрать момент, потому что она вся живая, когда она начинает подсыхать.
- Резьба по фарфору?
- Да, вон у меня там много всяких приспособлений, ножички всякие.
Она обожает лепить народную игрушку и сама шьет себе одежду. Русские традиции продолжает даже в своей фирменной лоскутной жилетке. Несмотря на возраст, освоила компьютер, чтобы побывать во всех музеях мира. Недавно из Литвы ей прислали новую печь — заготовки в мастерской ждут обжига и новых красок Ларисы Канаевой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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