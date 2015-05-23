Владивостокцев приглашают на массовый заплыв вокруг мыса Басаргина

Во Владивостоке продолжается прием заявок на традиционный заплыв на 5 километров, который состоится 16 июня. Заплыв вокруг мыса Басаргина организует Федерация подводного спорта Приморского края. Безопасность участников на акватории будет обеспечивать ГИМС МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанский флот и Федерация подводного спорта Приморского края.

Программа мероприятия:

9:00 – 10:00 – приезд, размещение и регистрация участников мероприятия по адресу: Владивосток, ул. Басаргина, пляж бухты Патрокл;

9:00 – 11:00 – техническая и медицинская комиссия, экипировка и подготовка снаряжения участников, разминка участников, брифинг судей и капитанов;

11:00 – 11:15 – торжественное открытие мероприятия;

11:15 – 11:25 – переход всех участников к месту старта на пляж бухты Соболь;

11:30 – старт участников мероприятия с пляжа бухты Соболь;

12:30 – 14:00 – финиш участников на пляже бухты Патрокл;

14:30 – 15:00 – награждение, торжественное закрытие мероприятия (пляж бухты Патрокл).

К участию приглашаются все желающие пловцы, имеющие необходимую подготовку и снаряжение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]