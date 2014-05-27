Праздничный концерт, конкурсы и подарки ждут жителей и гостей Владивостока в День России
12 июня в краевом центре пройдёт яркое и красочное празднование Дня России. Гостей ждёт большой концерт, конкурсы, подарки и мастер-классы. Мероприятие пройдёт на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани.
В 14 часов начнётся концертно-развлекательная программа. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и исполнители приморской столицы.
На верхней площадке амфитеатра будет работать выставка - продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Здесь можно будет увидеть вязаные игрушки, изделия из бисера, фанеры, кожи, гипса, натуральных камней, кости и полимерной глины, мыло ручной работы и многое другое. Свои работы представят более 45 мастеров. Всем желающим будет также предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки.
Во время мероприятия будут проходить и бесплатные мастер-классы для всех желающих. Детей и взрослых научат плести венки, делать игрушки, расписывать фигурки из глины.
Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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