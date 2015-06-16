На месте захоронения останков героя Великой Отечественной войны установят памятник

21 июня на Лесном кладбище Владивостока в районе Мемориала жертвам политических репрессий состоится церемония открытия памятника герою Великой Отечественной войны Владимиру Цибульскому. В 2016 году здесь были захоронены его останки, обнаруженные поисковиками в Воронежской области.

В мае 2016 года в администрацию города обратилась директор «ГТРК «Владивосток» Светлана Огнева с просьбой поддержать инициативу возвращения во Владивосток и захоронения останков красноармейца Владимира Захаровича Цибульского. Инициативу поддержали и занялись подготовкой всех документов для возвращения останков героя в родной город.

Напомним, что в сентябре 2015 года поисковый отряд «Патриот» проводил поисковые работы у деревни Скляево Рамонского района Воронежской области, где и были обнаружены останки красноармейца Владимира Цибульского и медальон с запиской следующего содержания: «Д.В. Приморский край, г. Владивосток, ул. В-Сибирцева (или Ленинская 205 кв. 42) дом № 123 кв. 3. Цибульской М.В. Прощай мама, папа, обо мне не жалейте. Знайте, что я честно послужил Родине. Ваш сын Володя. Целую Вас всех крепко. Брат Витя, не забывай меня».

Администрация города Владивостока продолжительное время искала родственников Владимира Цибульского, но, к сожалению, никого из родных и близких так и не удалось найти.

Церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны прошла в День народного единства, в день шестой годовщины со дня присвоению Владивостоку звания «Город воинской славы» – 4 ноября 2016 года.

Спустя два года общественность смогла собрать средства на памятник герою. Инициатором его установки и сбором средств выступила председатель совета почётных граждан города Владивостока и Приморского края Светлана Морозова.

«Идею создать памятника методом «народной стройки» очень тепло поддержали многие. Наш народ в таких ситуациях показывает небывалую сплоченность и понимание, – рассказывает Светлана Сергеевна. – Буквально за несколько дней удалось собрать 370 тысяч рублей... Каждому, кто принял участие в этом очень важном и нужном деле, хочется сказать огромное спасибо».

Принять участие в церемонии открытия памятника, которая пройдёт 21 июня в 10 часов, приглашаются ветераны, общественность, молодёжь, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и все желающие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]