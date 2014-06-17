Участники донорской акции во Владивостоке получат футболки, флэш-карты и сладости

Сдать кровь и помочь тем, кто в ней нуждается, приглашают жителей Владивостока на краевую станцию переливания крови (ул. Октябрьская, 6) во Всемирный день донора – 14 июня. В этот день здесь состоится общегородская акция «Один донор - две жизни!».

Как сообщили в администрации города, акция будет проходить с 8.30 до 13.30. Все участники акции, кто впервые примет участие в сдаче крови, получат подарки – футболки с логотипом акции, флэш-карты и сладости.

Напомним, что донором крови и её компонентов может стать каждый дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской по городу Владивостоку.

Кровь и её компоненты необходимы для проведения плановых и экстренных хирургических операций, для людей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных аварий, для лечения заболеваний крови и во многих других случаях. Поэтому важно, чтобы как можно больше горожан участвовала в акциях по сдаче крови.

В преддверии проведения акции во Владивостоке будет организован круглый стол, посвященный вопросам донорства крови и её компонентов. Узнать более подробную информацию, а также получить ответы на все интересующие вопросы приглашаются все желающие. Спикерами выступят специалисты Станции переливания крови. Круглый стол пройдёт 13 июня в 9.30 в актовом зале АТУ Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]