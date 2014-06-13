Международный велопробег Петербург—Владивосток стартует 10 июня

Велопробег Санкт-Петербург—Владивосток, в котором примут участие спортсмены из Швейцарии, Германии и Австрии, стартует 10 июня, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

За три месяца 22 участника преодолеют более 10 тыс. километров. Велосипедисты проедут через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Бурятия, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.

Велопробег финиширует 8—9 сентября во Владивостоке накануне Восточного экономического форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]