Опальный приморский предприниматель решился на банкротство строительной компании

ОАО «Фирма «Аврора» (завод панельного домостроения) подало иск о банкротстве ООО «Лесной квартал». Сумма долга, следует и картотеки арбитражных дел, составляет 444,2 млн руб.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВ-РОСС, компания «Лесной квартал» была образована в 2006 г. бывшим депутатом Законодательного собрания, владельцем несчетного числа объектов недвижимости в результате приватизации госимущества «Мещеряковым и Ко» Юрием Степанченко (фото 2). По итогам расследования аукционных дел, возглавляло которые «неустановленное лицо», даны реальные сроки их организаторам, а Степанченко скрылся в США, где по сей день и находится.

«Лесной квартал» реализовал фактически первый проект массовой застройки во Владивостоке (в районе «тысячекоечной» больницы). Впоследствии из компании выделили ООО «Зеленый квартал», которое сейчас строит одноименный микрорайон на Луговой, 70 в краевом центре.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лесной квартал» по-прежнему контролирует ликвидированное ООО «Продукт-Сервис», которое, в свою очередь, принадлежало Юрию Степанченко. 80-процентную долю в «Зеленом квартале» контролирует ООО «Роуз» (за ним также стоит Степанченко): фирма известна массовым участием в вышеупомянутом приватизационном процессе.

В феврале этого года ПАО «АКБ «Приморье» подало исковое заявление на ООО «Лесной квартал». Кредитная организация, основным акционером которой является Лариса Белоброва (фото 3), супруга экс-губернатора Сергея Дарькина, хочет взыскать с застройщика 344,04 млн руб.

Что касается ОАО «Фирма «Аврора», то его контролирует Мадина Степанченко (50,1%), супруга Юрия Степанченко. Также основным акционером завода панельного домостроения выступает Денис Висковатых (42,8%), сын Петра Висковатых, когда-то советника губернатора Сергея Дарькина. Согласно финансовым отчетам, «Аврора» в первом квартале 2018 г. получила убытки в размере 8,5 млн руб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]