Школьники по всей стране продолжают сдавать экзамены, 9 июня — ЕГЭ по английскому языку. Его проводят в два этапа. Как именно?

Валерия Дьячкова еще в пятом классе определилась, что хочет связать свою жизнь с иностранными языками. Ради этой цели, чтобы говорить свободно на английском, пришлось много учиться и ходить к репетитору. В планах амбициозной девушки стать переводчиком.

Валерия Дьячкова, выпускница: «Ну, я рассчитываю, конечно, на максимальное количество баллов, но есть какие-то сомнения. Ну, всегда. Ну, готовилась в принципе не плохо, с устной частью, я думаю, справлюсь хорошо».

С 2015 года такой экзамен выпускники сдают в два этапа — устный и письменный. Сегодня именно устный. Сначала школьники заполняют все формальные документы в аудиториях подготовки, а затем идут в кабинеты, где расположены станции для сдачи устной части. За 15 минут экзамена надо успеть выполнить задания по аудированию, говорению и ответить на вопросы.

Екатерина Курбатова, член государственной экзаменационной комиссии: «Максимум два человека в кабинете, станции расположены в разных частях кабинета. Есть микрофоны, есть наушники очень чувствительные. Все они были проверены до этого».

Экзамен по английскому языку в этой гимназии сдают 69 человек, а всего в крае — несколько сотен выпускников. По наблюдениям специалистов, именно английский язык чаще всего выбирают для аттестации. Кроме него, в Приморье будут сдавать ЕГЭ по французскому, немецкому и испанскому. А завершится государственная итоговая аттестация 20 июня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]