Синоптики рассказали, какая погода ждёт Приморье в выходные на День России

Сегодня, 9 июня, рост атмосферного давления продолжится, дожди в Приморье прекратятся вовсе и прояснит, поэтому день будет теплее предыдущего. Воздух прогреется до +15…+21 °C, на восточном побережье прохладнее, +10…+14 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Температура +14…+17 °C, в пригороде до +22 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", завтра в краевом центре без осадков. Температура воздуха ночью +7…+10 °C, днём +12…+15 °C.

Завтра над краем сохранится поле повышенного атмосферного давления. В средней тропосфере потоки сменятся на южные. В континентальные районы начнёт поступать более тёплый воздух, температурный фон повысится. На прибрежные районы будет поступать воздух с акватории моря, здесь прохладней. В оставшиеся выходные дни в континентальной части края погода будет умеренно тёплой.

11 июня существенных осадков не ожидается. Погодные условия будут комфортными для отдыха. Ночные температуры существенно не изменятся. Дневные повысятся ещё на 3–5 градусов, на побережье по-прежнему прохладно.

В праздничный день, 12 июня, погода в некоторых районах может быть хуже, чем предполагалось ранее, есть вероятность небольших дождей. Во Владивостоке в День России не исключен слабый дождь. Температурный фон существенно меняться не будет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]