Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" с неофициальным визитом прибыл в Манилу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

В рамках визита в субботу командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев проведет встречу с представителями командования Военно-морских сил Филиппин.

Во второй половине дня планируется, что командиры кораблей и посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев возложат венок и цветы к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю. Позже в порту Манилы пройдет церемониал встречи посла на борту "Адмирала Виноградова".

Также в субботу российские боевые корабли посетят военнослужащие военно-морских сил и береговой охраны Филиппин.

Визит российских кораблей на Филиппины продлится до 14 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]