Анонс на 10 июня
10 июня во Владивостоке с 11.00 на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия, 152а) пройдет чемпионат города по конному спорту. Вход свободный.
С 10 по 11 июня во Владивостоке в водном учебно-спортивном комплексе МГУ им. Невельского (ул. Станюковича, 57а) пройдет открытый чемпионат по фридайвингу. Вход для зрителей свободный.
10 июня г. Владивосток, фитнес-клуб «Атлантик Джим» (ул. Толстова, 41). Турнир г. Владивостока памяти Ольги Чекреневой по пауэрлифтингу среди женщин, мужчин и ветеранов. Начало в 12.00.
10 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Автоспорт. Первый этап чемпионата г. Владивостока по дрифту. Начало в 14.00.
10 июня о. Русский, территория кампуса ДВФУ. Открытый Кубок г. Владивостока по спортивному ориентированию на велосипедах. Открытие в 10.45.
10 июня — День работников легкой промышленности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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