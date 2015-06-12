Анонс на 10 июня

10 июня во Владивостоке с 11.00 на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия, 152а) пройдет чемпионат города по конному спорту. Вход свободный.

С 10 по 11 июня во Владивостоке в водном учебно-спортивном комплексе МГУ им. Невельского (ул. Станюковича, 57а) пройдет открытый чемпионат по фридайвингу. Вход для зрителей свободный.

10 июня г. Владивосток, фитнес-клуб «Атлантик Джим» (ул. Толстова, 41). Турнир г. Владивостока памяти Ольги Чекреневой по пауэрлифтингу среди женщин, мужчин и ветеранов. Начало в 12.00.

10 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Автоспорт. Первый этап чемпионата г. Владивостока по дрифту. Начало в 14.00.

10 июня о. Русский, территория кампуса ДВФУ. Открытый Кубок г. Владивостока по спортивному ориентированию на велосипедах. Открытие в 10.45.

10 июня — День работников легкой промышленности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]