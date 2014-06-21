Анонс на 11 июня

11 июня во Владивостоке в 11.00 продолжаются соревнования по фридайвингу в МГУ им. Невельского. Динамическое апноэ без ласт (DNF). Вход для зрителей свободный.

11-16 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Всероссийские соревнования по парусному спорту среди юношей «Кубок Залива Петра Великого в классе «Оптимист».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]